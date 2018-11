Vijftiger ontsnapt aan monsterboete voor invoer van meer dan 8 miljoen illegale sigaretten



20 november 2018

17u03 0 Opglabbeek G., een 58-jarige zaakvoerder uit Opglabbeek, kan opgelucht ademhalen. De vijftiger riskeerde een boete tussen de 10 en 21 miljoen euro voor de illegale invoer van ruim 8 miljoen sigaretten vanuit Dubai maar werd door de strafrechter vrijgesproken op basis van twijfel.

Het ministerie van Financiën had de 58-jarige zaakvoerder uit Opglabbeek voor de strafrechtbank in Tongeren gedagvaard voor de illegale invoer van 424.500 pakjes van 20 sigaretten, in totaal 8.490.000 sigaretten, van het merk Kingdom. De sigaretten werden op 27 september 2015 in een container samen met 34 dozen kledij afgeleverd in de haven van Antwerpen en waren op een vrachtschip verscheept vanuit Dubai.

Zware boete

De container was bestemd voor de firma van de gewezen zaakvoerder in Genk maar werd niet opgehaald. De vijftiger zat op dat ogenblik zelf opgesloten in de gevangenis van Antwerpen na een veroordeling voor internationale cocaïnesmokkel. Het ministerie vroeg een celstraf, een boete tussen 10 en 21 miljoen euro voor de ontdoken accijnzen en invoerrechten en de verbeurdverklaring van de sigaretten. Als de sigaretten niet verbeurd werden verklaard, moest de zaakvoerder volgens het ministerie een bijkomend bedrag van 2.143.000 euro betalen.

Niets mee te maken

“Ik hoop dat ik zal vrijgesproken worden want ik heb niets te maken met die zaak,” benadrukte de vijftiger tijdens de behandeling van de zaak zelf voor de strafrechter in Tongeren. “Ik heb alles gezegd wat ik weet en heb altijd meegewerkt aan het onderzoek. Alles werd achter mijn rug besteld. Ik had een grote hal en had die onderverhuurd aan iemand. Van die bestelling van die sigaretten weet ik echt niets af.”

Twijfel

De rechtbank oordeelde dat de feiten niet boven elke redelijke twijfel konden bewezen worden en sprak G. vrij. Uit de documenten en computers die tijdens de huiszoekingen op de firma en in de woning van de vijftiger in beslag werden genomen, kon geen belastend materiaal gevonden worden. Bovendien werden ook een aantal zaken niet onderzocht. Zo blijft het onduidelijk wie de vrachtbrief aftekende en de sigaretten betaalde voor ze naar Antwerpen verscheept werden. De rechtbank hechtte ook geloof aan de versie van de zaakvoerder dat een malafide derde een valse laadbrief met een verkeerd adres van de vennootschap had opgesteld om zo de goederen zelf in ontvangst te kunnen nemen.