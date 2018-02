Unizo bundelt prioriteiten 24 februari 2018

02u57 0

De afdelingen van Unizo Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode hebben hun dossier met prioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen. Unizo vraagt aan het toekomstige gemeentebestuur van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen om een krachtig economisch beleid te voeren met ruimte om te ondernemen en het lokaal aankoopbeleid te stimuleren. Voor Unizo is ook de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en mobiliteit belangrijk. "In onze bundel vragen we ook naar een aanspreekpunt voor ondernemers op de gemeentelijke diensten, een faire en stabiele fiscaliteit, en we doen een oproep om de belastingen voor ondernemers niet te verhogen. We vragen een duidelijke toeristische visie omtrent de Duinengordel, een conform beleid op het vlak van geschenkbonnen en kerstverlichting voor héél Oudsbergen." (GBO)