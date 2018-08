Uitbaters Indonesisch luxehotel zamelen geld in voor werknemers 10 augustus 2018

02u46 0 Opglabbeek Anja Braeken en Ben Olaerts uit Opglabbeek maakten afgelopen zondag de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok van dichtbij mee. Hun luxehotel 'The Lombok Lodge' raakte nagenoeg niet beschadigd, maar de schade voor hun 75-koppige team is groot. Nagenoeg alle medewerkers zijn dakloos. Het koppel start daarom met een inzamelactie.

The Lombok Lodge staat bekend als één van de beste luxehotels ter wereld, maar heeft de deuren voor enkele dagen gesloten om hun medewerkers de kans te geven te bekomen van de traumatische ervaring. "We willen de huizen van onze medewerkers spoedig terug opbouwen. Het zou voor ons veel betekenen als mensen onze oproep via Facebook willen delen of als ze een kleine bijdrage willen leveren. Zelfs 5 euro helpt al", aldus het koppel. De inzamelactie is te vinden via www.gofundme.com/the-lombok-lodge-team-fundraising.





De afgelopen dagen waren er nog enkele naschokken en de schade is immens. "Het is belangrijk om nu weer routine op te bouwen, want de wederopbouw is heel moeilijk omdat de lokale bevolking amper geld heeft. Daarom willen we hen helpen. De ervaren bouwvakkers uit Java die normaal eerst voor ons nieuwe project zouden instaan, mogen van ons eerst de huizen van ons team helpen herbouwen. Op enkele uren tijd hebben mensen die voorheen bij ons verbleven alsook vrienden, familie en anonieme schenkers meer dan 18.000 euro verzameld! Daarmee kunnen we voor een tiental gezinnen al een nieuw, steviger huis bouwen." (BVDH)