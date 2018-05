Twee vrijetijdsbrochures in de bus 12 mei 2018

De inwoners van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode ontvangen twee vrijetijdsbrochures in de bus. Eerst valt de podiumbrochure van Cultuurpunt in Meeuwen-Gruitrode in de brievenbussen, twee weken later verschijnt ook de Opglabbeekse seizoensbrochure. "Om alle inwoners zo duidelijk mogelijk over komend cultuurseizoen te informeren, verspreiden we onze twee vrijetijdsbrochures over het volledige grondgebied van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode", reageren schepen Ilse Wevers (CD&V) van Opglabbeek en schepen Kurt Plessers van Meeuwen-Gruitrode. "Er staan geen voorstellingen op dezelfde dag gepland, zodat onze inwoners geen enkele voorstelling moeten missen." (GBO)