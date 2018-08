Twee schepenen niet meer op CD&V-lijst 27 augustus 2018

CD&V Oudsbergen (Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode) heeft de volledige lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Opvallend is dat schepen van Financiën Peter Schreurs en schepen van Ruimtelijke Ordening Anneleen Beckers uit Opglabbeek niet meer op de CD&V-lijst staan.





Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode smelten op 1 januari 2019 samen tot de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen. CD&V heeft momenteel de meerderheid in Opglabbeek én Meeuwen-Gruitrode. Maar de partij heeft duidelijk knopen moeten doorhakken, want voor een groot aantal huidige kandidaten was er geen plaats meer op de nieuwe lijst die 27 kandidaten telt. "Hoewel we 38 zetelende CD&V-mandatarissen hebben in Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode, hebben we er toch voor gekozen om ook voor vernieuwing en verjonging te kiezen. Zo hebben we liefst 11 nieuwe kandidaten en 8 jonge kandidaten (-35 jaar) op de lijst", zegt CD&V-lijsttrekker Lode Ceyssens. De huidige schepenen van Meeuwen-Gruitrode staan wel allemaal op de lijst. CD&V-Oudsbergen start de campagne op maandag 27 augustus. "Wij gaan naar de inwoners toe en zullen tot 14 oktober aan elke deurbel in Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode aanbellen. We gaan onze ambities voorleggen en luisteren naar hun mening." (GBO)





