Tractorsluis moet sluikverkeer stoppen 03 maart 2018

In de Diepestraat -de verbindingsweg tussen de Molenweg en de Vinkenkantstraat- in Opglabbeek komt een tractorsluis. De straat die langs landbouwgronden en bossen loopt, wordt veel gebruikt door fietsers, wandelaars en is geasfalteerd. Maar de straat is ook een populaire sluipweg. De sluis houdt het sluikverkeer tegen en verhoogt zo de veiligheid van zwakke weggebruikers. Lokale landbouwers kunnen ook nog steeds hun akkers bereiken en ook paardenkoetsen hebben nog doorgang.





De Diepestraat in Opglabbeek maakt deel uit van het provinciaal fietsroutenetwerk. (GBO)