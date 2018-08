Stemmenkanon Jean Bomans zet stap opzij 25 augustus 2018

02u42 0 Opglabbeek Huidig gemeenteraadslid, ex-schepen en volksmens Jean Bomans (78) uit Louwel (Opglabbeek) zal niet deelnemen aan de verkiezingen in oktober 2018.

"Ik ben 78 jaar en blik vandaag terug op een boeiende politieke loopbaan met mooie realisaties in Louwel, Opglabbeek en Nieuwe-Kempen. Ik verlaat de politiek met een beetje pijn in het hart, want ik heb de mensen altijd graag geholpen. Ik heb er lang over nagedacht en de goesting is er nog wel, maar anderzijds is het nu ook een mooi moment om te stoppen. Als ex-mijnwerker en arbeider heb ik altijd graag aan politiek gedaan voor de inwoners en voor Opglabbeek." Jean was 36 jaar actief in de gemeenteraad waarvan 20 jaar schepen. 48 jaar geleden (1970) maakte Jean zijn debuut in de dorpspolitiek. Hij stond toen voor de eerste keer op "Lijst nr. 2" op de tweede plaats, zes jaar later kreeg hij de 9de plaats op de "Lijst ZO!" (Zelfstandig Opglabbeek). In 1982 kwam hij effectief in de gemeenteraad terecht.





"Ik stel vast dat onze gemeente steeds aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken, te winkelen en te ontspannen", zegt Jean. Toch een mooi resultaat van jaren inzet van heel veel mensen." Jean blijft gemeenteraadslid tot eind 2018. "En de mensen moeten zich niet ongerust maken", lacht hij. "Ik zal goeiedag blijven zeggen en naar de mensen blijven 'zwaaien'."





(BVDH/GBO)