Snel Interventie Voertuig (SIV) voor Oudsbergen 25 april 2018

02u37 2

Oudsbergen - de fusiegemeente tussen Opglabbeek en Oudsbergen - zal in 2019 toetreden tot de brandweerzone Oost-Limburg. Extra goed nieuws is de aankoop van een Snel Interventie Voertuig (SIV) dat in Oudsbergen zal worden gestationeerd. "De wagen bevat technisch materiaal om personen te bevrijden, maar ook een watertank van 500 liter", klinkt het. "Bij zware verkeersongevallen en hartstilstanden telt elke minuut. Dit voertuig heeft alle medische apparatuur aan boord en kan levens redden", aldus de zonecommandant Dominic Knapen. De SIV kost 150.000 euro en wordt in de omgeving van Opglabbeek-centrum geplaatst. Op die manier wordt ook dit gebied sneller bereikt op vlak van hulpverlening. (MMM)