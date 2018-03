Sint-Hubertuslaan krijgt fietspad 16 maart 2018

Momenteel loopt er een fietspad vanaf de Industrieweg-Zuid tot aan het knooppunt met het fietspad in de Teewisstraat. Net wanneer het fietspad stopt, moeten de fietsers voorbij een gevaarlijke bocht in de Sint-Hubertuslaan. Op dit moment moeten fietsers zich in het verkeer mengen, of de weg oversteken naar de Teewisstraat. Het ontbreken van een fietspad op deze plaats, zorgt al jaren voor zeer gevaarlijke situaties.





Het gemeentebestuur gaat nu een fietspad aanleggen in de Sint-Hubertuslaan, in beide richtingen. Er moeten geen bomen voor verdwijnen. De berm moet wel uitgegraven worden en weer opgevuld met een laag asfalt.





(GBO)