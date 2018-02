Sentower bouwt 120 paardenstallen 03 februari 2018

03u14 0 Opglabbeek Op de terreinen van het hippisch centrum Sentower Park aan de Speeltuinstraat in Opglabbeek is gestart met de bouw van 120 comfortabele paardenstallen.

"Tot nu toe maken we gebruik van huurtenten om de paarden te stallen", vertelt Laurens Meynaerts van Sentower Park. Sentower bestaat sinds 2013. "Wij zijn eigenaar geworden in 2015 en willen verder groeien. De nieuwe stallingen bieden veel meer comfort."





"Ook de buurtbewoners zullen het verschil merken. Nu is er af en toe overlast van paarden die stampen tegen de tijdelijke boxen", vervolgt Laurens. "De nieuwbouw aan de andere zijde van het park maakt daar komaf mee. We hopen dat de 120 stallen klaar zijn in april."





De oude gebouwen op het terrein van het vroegere Jeugdparadijs/Speeltuin, zoals de vervallen woning met rieten dak en de feestzalen, gaan binnenkort tegen de vlakte. (GBO)