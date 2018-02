Schutter op rollator overleden in gevangenis 06 februari 2018

De zestiger die vorig jaar in oktober de 47-jarige Sabine Grondelaers in Opglabbeek in de hals schoot, is overleden in de gevangenis. De 66-jarige Mart P. was een gekend figuur in Opglabbeek. Alle dagen reed hij op zijn rollator mét cowboyhoed richting het centrum om er zijn vaste rit te rijden. In oktober kreeg de man het aan de stok met een ex-buurvrouw. Hij zocht haar op, lostte een schot en verschanste zich in de garage van een frituur. Een uitgebreide zoekactie zette Opglabbeek in rep en roer, maar de verdachte kon niet veel later worden gevat. Mart P. werd verdacht van poging tot moord. In de gevangenis ging zijn gezondheid achteruit. Hij stierf dit weekend uiteindelijk in zijn cel. (MMM)