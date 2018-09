Schooldirectrice en fotomodel op lijst Open Oudsbergen 05 september 2018

De nieuwe partij Open Oudsbergen (Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode) bestaat uit liberalen en onafhankelijken. De partij trekt naar de kiezer met het lijsttrekkersduo Jan Schonkeren (Meeuwen-Gruitrode) en Christel Moors (Opglabbeek). Jan Schonkeren was tot 2010 nationaal voorzitter van de grootste Belgische politievakbond VSOA en sinds 2012 gemeenteraadslid en fractieleider voor MG in Meeuwen-Gruitrode. Christel Moors (48) woont in Opglabbeek en is directrice van het GO! Atheneum te Bree. In 2006 was Christel al eens kandidaat bij PROject 2006 Opglabbeek, maar werd toen niet verkozen. Open Oudsbergen heeft met Isabelle Drijkoningen ook een verkoopster/fotomodel als kandidaat. Op de lijst staan ook veel ondernemers. (GBO)