Rozenstraat dan toch fietsstraat 15 februari 2018

02u55 0

De Rozenstraat in Opglabbeek wordt officieel een fietsstraat vanaf maandag 16 april. Dat wil zeggen dat auto's de fietsers in de Rozenstraat niet mogen inhalen. Bovendien mag er maximum 30 km per uur gereden worden. De fietsstraat wordt aangegeven door een rode markering op het wegoppervlak van de kruispunten en door het officieel verkeersbord dat een fietsstraat aanduidt. (GBO)