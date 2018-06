Recreatieoord Wilhelm Tell bestaat 50 jaar 30 juni 2018

Het openluchtzwembad Wilhelm Tell in Opglabbeek bestaat op 1 juli 50 jaar. De eenvoudige waterplas van toen is vandaag een waterparadijs met fonteinen, golfslagbaan en wildwaterbaan. Het pronkstuk is al enkele jaren de 7 meter hoge giraf die water spuit.





Arnold Nulmans en Antonia Wellens gingen 50 jaar geleden van start met een zwembad en vlakke weide voor kampeertenten in de uithoek van Opglabbeek tegen de grens met As. De intussen kranige tachtigers wonen nog altijd op het domein. Twintig jaar geleden namen zoon Lode Nulmans (53) en zijn vrouw Helga Roex (45) de touwtjes in handen. Er kwam een feestzaal met onthaal en fietscafé, een grote binnenspeeltuin, wintertuin en een nieuw sanitair gebouw. De komende jaren zal het aantal plaatsen voor caravans en mobilhomes nog uitbreiden. Vorig jaar werd Willem Tell nog uitgeroepen tot eerste 5-sterrencamping van Vlaanderen. De 50ste verjaardag van Wilhelm Tell is al extra in de kijker gezet met een Tiroleravond en een wielerexpo in het fietscafé. "De drukste periode begint nu met de opening van het zomerseizoen. Dagtoeristen komen hier graag zwemmen en heel veel gasten uit ons land, Nederland en Duitsland verblijven op de camping." (GBO)