Poolse dievenbende krijgt straffen tot veertig maanden 17 mei 2018

Drie Polen van 32, 20 en 30 jaar zijn veroordeeld tot een celstraf van één keer veertig en twee keer dertig maanden. Het trio was erg actief in de zomer van 2017, toen het een achttal feiten pleegde waarbij ze twee keer aan de haal gingen met een oplegger vol staal.





De totale som van 61 ton bewerkt staal raakten ze kwijt in het Duitse Mönchengladbach.





De feiten kwamen aan het licht toen een man zijn gras aan het afrijden was en zag dat zijn poort op en neer ging toen een Mercedes passeerde. Achteraf bleek dat iemand zijn afstandsbediening en sleutel reeds ontvreemd had. Bij een winkelbezoek werd zijn wagen vervolgens gestolen. Na een zoekactie werden de drie Polen opgepakt. Ze konden vervolgens gelinkt worden aan een resem andere feiten in Bree en Opglabbeek. Er waren een dozijn burgerlijke partijen, zij krijgen allemaal 1 euro provisioneel, op één partij na. Dat gezin krijgt bijna 3.000 euro schadevergoeding. (BVDH)