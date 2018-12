Oudste supermarkt is opnieuw hip Gunther Bomans

14 december 2018

16u50 0 Opglabbeek In het centrum van Opglabbeek werd de voorbije maanden druk gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van het winkelpand Delhaize. De oudste supermarkt (vroeger Unic, vandaag Proxy Delhaize) in de gemeente bestaat al 51 jaar en is klaar voor de toekomst.

Het groot winkelpand in het hart van Opglabbeek, pal naast de kerk aan het Dorpsplein, onderging de voorbije maanden een gevoelige uitbreiding en een grondige renovatie. Naast het drukste verkeerspunt in het centrum van Opglabbeek, staat vandaag een eigentijds winkelpand. “Er werden twee nieuwe zones aan de bestaande winkel toegevoegd waardoor de verkoopoppervlakte met 30 procent vergroot is”, vertelt Jorinde Janssen van Delhaize Opglabbeek. De nieuwe grote ramen aan de straatzijde zorgen voor een open karakter met veel meer lichtinval in de winkel. Tijdens de bouwwerken bleef de supermarkt gewoon open. “Ook de winkelinrichting werd onder handen genomen met meer aanbod, ruime gangen en meer beleving. We hebben ook milieubewuste keuzes gemaakt, zoals LED verlichting en een koelcentrale op CO2.” In de oudste supermarkt van Opglabbeek komen ook enkele foto’s van vroeger. Jorinde: “De foto’s tonen we uit respect voor het verleden. In de oude gebouwen was heel lang geleden hotel Janssen-Moors gevestigd.”