Opnieuw 'dumpen' Hongaarse truckers hun vrachtwagen 02u27 1

Net zoals de voorbije jaren duikt er in Opglabbeek opnieuw een parking vol vrachtwagens op. Het gaat om voertuigen van het Hongaarse transportbedrijf Waberer. De Oost-Europese chauffeurs laten daar hun vrachtwagen achter en worden met bussen naar hun thuisland gebracht voor de feestdagen. Op de parking van het Belgische bedrijf JET Transport stonden gistermiddag 80 vrachtwagens van de firma. Volgens de Belgische Transportbond (BTB) gaat het om sociale dumping.





"Het is geen internationaal vervoer van Hongarije naar andere landen. De chauffeurs moeten dus werken aan de Belgische voorwaarden en lonen", zegt John Reynaert van BTB. De sociale inspectie voerde vorig jaar nog controles uit, maar kon geen sociale dumping vaststellen. De federale politie schreef wel boetes uit voor het niet respecteren van rusttijden. Reynaert hoopt dat de gemeente tussenbeide komt, omdat er volgens de lokale milieudienst geen vergunning zou zijn.





Volgens burgemeester Benny Spreeuwers heeft JET Transport een vergunning om in totaal 450 voertuigen te stallen. (BHL)