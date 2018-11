Omvangrijke stroompanne in Opglabbeek nadat vrachtwagen elektriciteitscabine ramt MMM ADN

28 november 2018

08u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Opglabbeek Een vrachtwagenbestuurder heeft vanmorgen rond 6 uur voor een stroompanne gezorgd in Opglabbeek. Acht tot negen straten zitten al enkele uren zonder elektriciteit, waaronder een deel van de industriezone Industrieweg-Noord en -Zuid en de Nijverheidslaan.

Aan de Weg naar Zwartberg ramde de chauffeur een stenen stroomcabine, waardoor de elektriciteit prompt uitviel in de omgeving.

“Onze mensen zijn ter plaatse. Het ging om een stenen cabine, die volledig vernield is. We zijn een stroomgroep ter plaatse aan het laten komen”, vertelt David Callens, regionaal woordvoerder van netbeheerder Fluvius.



“Een redelijk groot gebied zit zonder stroom. De cabine zal hersteld moeten worden, terwijl we de aftakking van een stroomgroep kunnen voorzien, maar die is nog onderweg. We hebben voorlopig nog geen zicht wanneer het probleem zal opgelost geraken. Voor een paar klanten zal het wat langer duren,” aldus Callens.