Omleiding voor pinkstermaandagloop 16 mei 2018

Op maandag 21 mei vindt de zesde editie van de pinkstermaandagloop plaats in Opglabbeek. Start en aankomst liggen ter hoogte van de cafetaria van de sporthal Weg naar Bree. Het parcours voor de loopwedstrijden wordt afgesloten van 11.30 uur tot 17 uur. Er is een omleiding. Auto's vanuit het centrum worden omgeleid via de Kruisstraat, Elf-Septemberlaan, Laerstraat, Bremstraat en Weg naar Bree. Het verkeer vanuit Gruitrode wordt omgeleid via de Speeltuinstraat. (GBO)