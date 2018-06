Naambordjes aan vennen 29 juni 2018

03u01 0

M.-Gruitrode





Aan de waterplassen in de grote bosgebieden in Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode zijn houten naambordjes geplaatst. Veel wandelaars en fietsers weten immers vaak niet aan welk ven ze staan. Meer informatie over de gebieden staat op de website www.duinengordel.be/vennen. (GBO)