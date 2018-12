Mijmerbank voor moment van rust op begraafplaats Gunther Bomans

07 december 2018

11u00 0 Opglabbeek Op de begraafplaats in Opglabbeek staat een mijmerbank. De bank werd gemaakt en geplaatst door de medewerkers van de technische dienst.

De begraafplaats is een rustgevend parkkerkhof, een ontmoetingsplaats om herinneringen op te halen. De zitbank is dan ook een mooie toevoeging aan deze authentieke begraafplaats. De eenvormige graven, geplaatst in cirkelvorm en gelegen in een oase van groen en stilte, geven aan dit kerkhof een uniek karakter. De bank is een kunstwerkje geworden. “De bank straalt eenvoud en rust uit, met een rugleuning waar je door kan kijken.” Op deze bank kunnen bezoekers even uitrusten en herinneringen ophalen aan hun dierbare(n).