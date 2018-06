Leden NIVO 21 kiezen voor N-VA 13 juni 2018

02u28 0

Katrien Raemaekers (26), lid van het vast bureau van de OCMW-raad in Opglabbeek en Simon Briers (56), gemeenteraadslid in Opglabbeek, zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA Oudsbergen staan. Tot nog toe zetelden ze in de onafhankelijke NIVO21 fractie van Opglabbeek. "Katrien en Simon zijn ondertussen al helemaal opgenomen in ons N-VA team. Beiden zijn dan ook getalenteerde politici met een duidelijke ambitie en vooral veel frisse zin om zich in te zetten voor Oudsbergen", zegt N-VA-lijsttreker Frieda Gijbels. (GBO)