Laatste groet voor fusie 12 februari 2018

Een doodskist is gisteren tevoorschijn gehaald tijdens de carnavalsoptocht in Opglabbeek. Op de kist prijkten niet alleen kransen, maar ook de logo's van de gemeentebesturen van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. "De laatste groet, want volgend jaar zitten we opgezadeld met de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen. Met veel verdriet nemen we gedwongen afscheid van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode", aldus het carnavalsduo dat de doodskist bij zich had. Er werden ook rouwkaartjes uitgedeeld. "Opglabbeek, wat gaan we u missen. We wisten wat we hadden, maar weten niet wat we gaan krijgen", klonk de boodschap op het rouwkaartje.





De fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode werd ook door andere groepen in de stoet flink op de korrel genomen. (GBO)