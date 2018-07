Joggers, let op voor agressieve buizerd 17 juli 2018

02u28 0

Het gemeentebestuur van Opglabbeek laat weten dat er een aanvallende buizerd is gesignaleerd in Louwel. "Ter hoogte van de kapel aan de Weg naar Dorne in Louwel is het uitkijken geblazen. Meestal is het gemakkelijk om de buizerd af te schrikken door ernaar te kijken en met de armen te zwaaien", aldus het advies.





Het gaat om buizerds die hun nest verdedigen. De bruuske bewegingen van een jogger worden als een bedreiging gezien voor het territorium. Wandelaars hebben minder te vrezen. Eens de jongen de directe omgeving van het nest verlaten, keert de rust weer. (GBO)