Jelle poetst wagens voor Rode Neuzen Dag Gunther Bomans

05 november 2018

13u45 1 Opglabbeek Jelle Vrolijks (12) uit Meeuwen-Gruitrode trekt door het land om snoepzakken te verkopen en ondernemers te overtuigen om te steunen. De opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag.

Rode Neuzen Dag is een benefietactie waarbij geld wordt ingezameld voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Jelle Vrolijks zet zich al enkele jaren in voor Rode Neuzen. Hij geeft ook lezingen over autisme. “Hij heeft zelf autisme en begrijpt niet waarom de bevoegde instanties niet altijd met geld/begeleiding over de brug komen als mensen echt steun nodig hebben”, legt papa Koen uit. “Als mensen de centjes niet krijgen die ze nodig hebben voor hulp, dan moet ik zelf voor centjes zorgen”, zo reageerde mijn zoon. “Jelle is heel gemotiveerd en zeer actief voor de benefietactie. Er zit een ondernemer in Jelle”, aldus papa Koen. Jelle klopte bij bedrijven aan met de vraag om te steunen. Het bedrijf Mecona (ramen, deuren en verandabouw) uit Opglabbeek ging graag in op de vraag van Jelle. Zopas kregen de bedrijfswagens van Mecona een poetsbeurt. Jelle en zijn papa kregen voor de schoonmaakactie steun van enkele vrienden. Samen gingen ze de wagens te lijf met hogedrukreiniger, schoonmaakdoeken en stofzuiger. In ruil voor hun prestatie gaf Mecona de actie van Jelle een duwtje in de rug. “Met deze toffe actie van Jelle steunen we als bedrijf dan ook graag het goede doel”, zegt Joël Awouters van Mecona.