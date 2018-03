Illegale katten opgevangen 10 maart 2018

In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek verblijven vijf illegale huisdieren. 1 caracal, 3 servals en 1 savannahkat werden door de Waalse dienst Dierenwelzijn in beslag genomen bij een gezin in Luik. De katten leefden al 4 jaar als huisdier. De servals en de caracal komen van nature voor in Afrika. De savannahkat is een hybride tussen een gedomesticeerde kat en een serval. Het koppel kocht hun dieren in Duitsland en Frankrijk waar het wel is toegestaan om dergelijke dieren te houden. In België mag je deze dieren niet houden. Na definitieve toewijzing, zal het opvangcentrum een nieuwe thuis zoeken voor de dieren. (GBO)