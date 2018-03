Honden krijgen snoepjes in Duinengordel 23 maart 2018

Gruitrode/





Maaseik/Opitter





Boswachters, gidsen en vrijwilligers zullen de komende maanden hondensnoepjes uitdelen in het gebied Duinengordel in Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Opitter (Bree) en Maaseik. "Hondeneigenaars die hun viervoeter aan de leiband houden, belonen we met hondensnoepjes. Honden mogen alleen in de losloopzones los lopen en nergens anders", zegt Luc Flipkens, coördinator van de Duinengordel. "Met het uitdelen van snoepjes willen wij hondeneigenaars er bewust van maken dat het nodig is om honden aan de lijn te houden bij het uitlaten. Loslopende honden zorgen vaak voor angst bij joggers, mountainbikers en ruiters. Alleen honden aan de lijn zorgen voor een gerust gemoed bij alle bezoekers van de Duinengordel. "Naast recreanten zijn ook de bewoners van het natuurgebied erg op hun rust gesteld. Voor konijnen, everzwijnen, reeën en een heleboel andere dieren is een loslopende hond een roofdier. Bovendien trekt tijdens de zomer een herder met zijn hond en kudde schapen door Duinengordel om de heide te beheren."





Honden mogen wel vrij lopen in de vier hondenlosloopzones in de Duinengordel. (GBO)