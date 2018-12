Heibel tussen Natuurhulpcentrum en ANB na schieten tamme everzwijnen Marco Mariotti

17u12 2 Opglabbeek Agentschap Natuur en Bos is deze morgen zeven tamme everzwijnen in beslag gaan nemen bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De dieren werden ter plaatse gedood. “We zijn in shock. Er was al een opvangplaats voor de dieren voorzien", klinkt het bij het Natuurhulpcentrum.

Het gaat om zeven zwijnen die een maand geleden werd gevangen in Lommel. Agentschap Natuur en Bos kreeg de opdracht om de dieren te doden in het kader van de veiligheid.

“We konden niet anders dan de dieren afstaan, aangezien het een wettelijke verplichting is", aldus het Natuurhulpcentrum. “Maar het is ongelooflijk dat de dieren hier al wekenlang onder toezicht van dierenartsen zitten en toch als een risico beschouwd worden. Niemand stelt zich de vraag waar deze dieren vandaan komen. Ze zijn half tam en hebben gaatjes in de oren. Dit wijst erop dat ze vroeger oorlabels droegen. De dieren zijn dus afkomstig van een kwekerij en werden bewust vrijgelaten.”

Jager

Toen de dieren vorige maand in het centrum van Lommel opdoken, werd in eerste instantie een van de dieren doodgeschoten door een jager. Twee dagen later konden politie en brandweer de zeven resterende dieren vrij makkelijk insluiten met Heras-hekken. De opgeroepen jager weigerde de dieren toen nog dood te schieten.

“Ten einde raad werden wij gecontacteerd. Wij slaagden erin de dieren te vangen en brachten ze mee naar onze opvang. Sindsdien verbleven de dieren hier en vertoonden ze geen enkel teken van ziekte." Het centrum vond intussen een nieuwe opvangplaats in Oostvleteren bij West-Vlaanderen. Maar dat was zonder het ingrijpen van Natuur en Bos gerekend.

Varkenspest

“We kunnen dit risico niet nemen”, Marie-Laure Vanwanseele van ANB. “Ten eerste ging het om uitgezette dieren, en ten tweede is het veel te riskant om dergelijke dieren te transporteren naar de andere kant van het land. Met de varkenspest is het absoluut onmogelijk. We moeten dit heel rationeel bekijken.”

Bij het Natuurhulpcentrum zijn ze het daar niet mee eens. “Van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen mocht het transport wél doorgaan, op voorwaarde dat de dieren na bloedonderzoek gezond bleken te zijn. Maar tot een onderzoek is het niet eens gekomen. We gaan ons in de toekomst geval per geval beraden of er nog bijstand verleend zal worden. De kans dat we in dit soort gevallen nog eens te hulp schieten is wel erg klein geworden. Zeker als het hoofdbestuur van het Agentschap Natuur en Bos absoluut geen respect kan opbrengen voor het werk van onze medewerkers en voor het leven van deze arme dieren.”