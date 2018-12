Hart van (G)OUDsbergen voor de Warmste week Gunther Bomans

04 december 2018

16u05 0 Opglabbeek Coverband Where’s The Bar? en enkele vrienden organiseren op zaterdag 8 december een benefietavond voor de Warmste Week van Studio Brussel.

Het Hart van (G)OUDsbergen staat in het teken van live muziek, hartverwarmende soep, heerlijke burgers en exclusieve handgemaakte ‘Hartjes van (G)OUDsbergen’. “Deze gezellige avond voor het goede doel zal plaatsvinden bij TCO - TCIris in Opglabbeek”, zegt Bert Jacobs namens de organisatie. De opbrengst gaat integraal naar Villa Rozerood. “Heel veel mensen, vrienden en de leiding van de Chiromeisjes staan enthousiast klaar om er een succesvolle avond van te maken.” Er zijn optredens van Where’s The Bar? en Dag Anniek. Een steun/inkomkaart kost 5 euro en kan je kopen bij Apotheek Monnens-Jacobs, De Refter en TCO - TC IRIS in Opglabbeek.

Zaterdag 8 december vanaf 17 uur bij TCO - TC IRIS, Oude Kerkstraat 24 te Opglabbeek.