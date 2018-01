Grote wolvenklem fataal voor vos 20 januari 2018

02u49 0

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben vorige week een vos uit een wolvenklem in Zutendaal moeten bevrijden. De vos sleepte zich voort met een wolvenklem van 2 kilo aan zijn poot. De natuurinspectie van Agentschap Natuur en Bos onderzoekt de zaak. "Hoewel klemmen en stroppen bij wet verboden zijn, worden ze in de praktijk toch nog gebruikt", zegt Dries Damiaens van het opvangcentrum. "Dergelijke tuigen zijn niet alleen voor wilde dieren gevaarlijk, maar ook honden, katten én spelende kinderen kunnen zich er ernstig aan verwonden." De vos werd in eerste instantie aan de poot geopereerd. "Twee tenen waren verbrijzeld en moesten geamputeerd worden. Maar de situatie was zo ernstig dat we beslist hebben om het dier uit zijn lijden te verlossen." (GBO)