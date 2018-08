Gratis dieren kijken in Natuurhulpcentrum 01 september 2018

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zet op de zondagen 2, 9 en 16 september de poort open voor het grote publiek. Het Natuurhulpcentrum is een opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. Bezoekers kunnen er gratis kijken naar bijna duizend dieren die er momenteel opgevangen worden: van luipaarden over leeuwen tot roofvogels en reeën. Je kan het centrum van 10.30 tot 18.30 uur bezoeken aan de Industrieweg-Zuid. (GBO)