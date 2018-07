Gewonde bij botsing op kruispunt 24 juli 2018

Op het kruispunt van de Steenweg en de Vennekeslaan in As is gisteren omstreeks 12.45 uur een bromfietser gewond geraakt. De 24-jarige Björn H. uit Opglabbeek botste er tegen een auto en raakte lichtgewond. (MMM)