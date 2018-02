Gemeentehuizen worden supersnel met elkaar verbonden 24 februari 2018

Tussen de gemeentehuizen van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek komt een glasvezelverbinding om supersnel informatie uit te wisselen. De nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, operationeel vanaf 1 januari 2019, zet volop in op digitalisering. "We gaan een krachtige glasvezelverbinding tussen de twee gemeentehuizen aanleggen, zodat alle medewerkers vlot kunnen werken, of ze zich nu in Meeuwen of Opglabbeek bevinden," zegt burgemeester Benny Spreeuwers (CD&V) van Opglabbeek. De intentie is om de twee gemeentehuizen open te houden. "En we gaan dezelfde dienstverlening aanbieden. Zo kunnen inwoners kiezen naar welk gemeentehuis ze gaan", vult burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) van Meeuwen-Gruitrode aan. Er komt een volledig nieuwe hardware-omgeving waar de software voor de fusiegemeente op geïnstalleerd kan worden. "We investeren 180.000 euro in nieuwe servers en opslagruimte", zegt Ceyssens. "We voorzien ook alles dubbel. Als een brand het ene gemeentehuis zou verwoesten, kan het andere gemeentehuis blijven draaien." (GBO)