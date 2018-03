Gemeente koopt perceel voor woon-zorgzone 02 maart 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur van Opglabbeek heeft de bouwgrond aangekocht op de hoek van de Postweg met de Kimpenstraat. Het perceel is 11 are en 68 centiare groot en de aankoopprijs bedraagt 375.000 euro. Het perceel werd aangekocht in het kader van de realisatie van een woon-zorgzone. (GBO)