Frieda Gijbels trekt N-VA-lijst, echtgenoot duwt 01 september 2018

N-VA is klaar met de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oudsbergen (Opglabbeek/ Meeuwen-Gruitrode). Opvallend is dat het echtpaar Jochen Schuermans en Frieda Gijbels samen op de lijst staat. Jochen Schuermans, huidig fractieleider voor N-VA in Meeuwen-Gruitrode, duwt de lijst. Zijn echtgenote Frieda Gijbels trekt de lijst en is kandidaat-burgemeester. Zij is voorzitter van N-VA Limburg en lid van het nationale partijbestuur. Op plaats 2 staat Renaud Hamal, huidig fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad van Opglabbeek. Frieda Gijbels en Renaud Hamal vormen het lijsttrekkersduo. Jochen Schuermans kijkt goedkeurend toe vanop de laatste plaats. "Een vrouw als eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Oudsbergen, dat zou mooi zijn", zegt Hamal. Binnenkort volgt het verkiezingsprogramma, de volledige lijst wordt half september bekendgemaakt. Frieda Gijbels: "N-VA spreekt ook veel jongeren aan. Er staan niet minder dan zes twintigers op de lijst." N-VA Oudsbergen vaardigt ook twee kandidaten af voor de lijst van de provincieraadsverkiezingen: Jochen Schuermans staat op plaats 4 en Katy Craeghs op plaats 6 voor het kiesdistrict Maaseik. (GBO)