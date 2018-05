Fietscafé wordt tijdelijk wielermuseum 25 mei 2018

02u45 0 Opglabbeek Het fietscafé van recreatieoord Wilhelm Tell in Opglabbeek zal van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni veranderen in een klein wielermuseum.

Vooral de plaatselijke wielerhelden en ex-renners Carlo Bomans, Luc Roosen en Joël Awouters worden aan de hand van foto's en krantenknipsels nog eens in de schijnwerpers gezet op de eerste editie van de Wielerexpo. De kampioenentruien van Carlo Bomans staan te pronken in de vitrine.





'Mijn Droompeloton'

Vooral Bomans en Roosen hebben Opglabbeek op de kaart gezet als wielergemeente met heel wat overwinningen en mooie prestaties. Carlo Bomans werd in 1989 Belgisch kampioen bij de profs. Enkele hoogtepunten uit de rijke wielergeschiedenis zijn gratis te bezichtigen. Truienverzamelaar Marcel Poelmans toont een aantal opvallende wielertruien en truien van Limbugse wielerhelden. Nog een blikvanger op de expo is de expositie 'Mijn Droompeloton' van kunstenaar Jef Sterckx. De kartonnen sculpturen van wielercoryfeeën zijn voor het eerst te zien in Limburg. Ook tekeningen van renners in actie, koersfoto's, de pilootwagen van Deceuninck, jonge renners over hun start, cartoons en zelfs het wielertruitje uit de jeugdjaren van gedeputeerde Igor Philtjens.





Toerisme, cultuur, sport

"Met deze kleine wielerexpo in ons fietscafé combineren we toerisme, cultuur en sport", zegt Lode Nulmans van Wilhelm Tell. De expo is gratis te bezoeken, elke dag doorlopend van 10 uur tot 21 uur aan de Hoeverweg 87 te Opglabbeek. (GBO)