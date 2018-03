Feestzalen en huis tegen de vlakte 15 maart 2018

Op het terrein van het hippisch centrum Sentower Park aan de Speeltuinstraat te Opglabbeek, zijn de voormalige feestzalen van het Laer (Jeugdparadijs/speeltuin) en de oude witte hoekwoning gesloopt. Voor de eigenaars van het park waren de vervallen gebouwen niet meer geschikt. De gebouwen waren jarenlang het uithangbord van het Jeugdparadijs. Maar van het Jeugdparadijs/speeltuin blijft niets meer zichtbaar over.





Op de terreinen van de vroegere camping met zwembaden en speeltuin, werd enkele jaren geleden een paardensportcentrum gebouwd. In 2013 werd het park geopend, maar twee jaar later kwam de initiatiefnemer in financiële problemen en werd het park al in de etalage gezet. Sentower Park kwam in 2015 in handen van de familie Meynaerts die aan de Speeltuinstraat tal van nationale en internationale paardenwedstrijden en evenementen organiseert en het terrein verder invulling geeft.