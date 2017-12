Extra bedrijven langs Weg naar Zwartberg 02u42 0

Het bedrijventerrein in Opglabbeek, tussen de huidige bedrijvenzone en de Weg naar Zwartberg, zal gevoelig uitbreiden. Concreet gaat het om een uitbreiding van 31 hectare. De uitbreiding sluit aan op het bestaande bedrijventerrein en is nu in gebruik als landbouwgrond. Het gemeentebestuur investeert 675.000 euro in de uitbreiding. Om de toename van het verkeer op te vangen, wordt in 2018 ook de rotonde op de Weg naar Meeuwen (N76) heringericht. Er komen verkeerslichten en er wordt een afslagstrook aangelegd vanuit Meeuwen-Gruitrode richting Genk. Zo'n afslagstrook wordt ook aangelegd ter hoogte van de rotonde aan het bedrijventerrein. De komst van nieuwe bedrijven zorgt ook voor extra jobs. (GBO)