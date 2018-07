Ex-manager Dana Winner op lijst Open Oudsbergen 27 juli 2018

Jos Eerdekens (66) uit Opglabbeek, ex-manager van onder anderen zangeres Dana Winner, is kandidaat voor een zitje in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen. De oprichter van het bedrijf 'Jos Eerdekens Betonvloeren' staat op de lijst Open Oudsbergen. De zakenman met een grote liefde voor de muziekwereld hoopt in de politiek een nieuwe uitdaging te vinden.





Dierenwelzijn

Eerdekens is momenteel manager van zangeres Aïssa. Jos Eerdekens wil zich in de politiek graag inzetten voor dierenwelzijn en ondernemers. "Het industrieterrein van Opglabbeek nog meer op de kaart zetten en nog meer werkgelegenheid naar Oudsbergen halen", aldus Eerdekens. De nieuwe partij Open Oudsbergen trekt met Jan Schonkeren, huidige fractieleider MG in de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode, als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. De partij bestaat uit liberalen en onafhankelijken.





(GBO)