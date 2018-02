Everzwijnen op de Oudsberg 08 februari 2018

Wandelaars hebben woensdagochtend enkele everzwijnen zien lopen op zo'n 30 meter van een wandelpad in het gebied Oudsberg (Duinengordel) in Meeuwen-Gruitrode/Opglabbeek. "Rond 10 uur zaten we op een boomstambank even uit te rusten. Het was heel stil en plots hoorden we geritsel. Op zo'n 30 meter recht voor ons zagen we vijf of zes grote en ook kleine everzwijnen netjes achter elkaar wandelen. Ze waren heel rustig", vertelt het koppel. Het koppel was verrast. "We zijn rustig verdergewandeld, want we waren wel onder de indruk." (GBO)