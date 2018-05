Eigen bier op Rock Louwel 09 mei 2018

Vandaag start het tweedaags festival Rock Louwel in Opglabbeek. Het festival georganiseerd door enkele jeugdvrienden, pakt dit jaar uit met een eigen bier. "Simpelweg onze eigen Bok Louwel", zegt Ron Claessens, een van de organisatoren, "We werkten hiermee samen met brouwerij Den Toetëlèr, de kers op de taart op onze zesde editie. Het biertje van 5,3% is ook bij de lokale horeca in de gemeente te vinden, én natuurlijk op het festival zelf. Ook dit jaar pakken we uit met een stevige affiche en mikken we op 2.000 bezoekers."





Headliners zijn ondermeer Delv!s, Gestapo Knallmuzik, The Prospects, en Goe Vur in den Otto. Het event vindt vandaag vrijdag plaats aan de voetbalterreinen van Eendracht Louwel. (MMM)