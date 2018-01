Eerste infokrant voor fusiegemeente Oudsbergen 26 januari 2018

02u59 0 Opglabbeek Afgelopen week is de eerste infokrant van de toekomstige fusiegemeente Oudsbergen van de persen gerold bij drukkerij Paesen in Opglabbeek. Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode smelten op 1 januari 2019 officieel samen tot de nieuwe gemeente Oudsbergen.

De beleidsmakers van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode beslisten om nu al samen naar de burger te trekken met één gemeentelijk infoblad dat om de twee weken in 10.600 brievenbussen zal vallen. Om de drie maanden verschijnt er ook een magazine. De kostprijs voor het drukken van de infokrant, de vormgeving en het drukken van het infomagazine bedraagt in totaal 26.044 euro. "We willen nu al zoveel mogelijk gezamenlijk nieuws brengen zodat de burger zijn nieuwe gemeente steeds beter leert kennen", aldus CD&V-burgemeesters Lode Ceyssens van Meeuwen-Gruitrode en Benny Spreeuwers van Opglabbeek. Oppositiepartij N-VA stelt zich heel wat vragen bij dat extra papier dat in de brievenbus zal vallen. "Kostenbesparing is één van de reden geweest om tot een fusie over te gaan. Groot is onze verbazing dat men nu om de veertien dagen een infoblad gaat uitgeven in plaats van één infoblad per maand. Vergeet die kostenbesparing dus maar", klinkt het bij N-VA die de aanpak niet echt als een vernieuwing ziet. "Is zo'n gedrukte versie nog wel nodig? Veel inwoners halen hun informatie op digitale wijze." N-VA merkt ook op dat de infokrant geen campagneblad mag zijn van de beleidsmakers. "Wij zien liever geen foto's van de beleidsmakers in het gemeentelijk infoblad en ook niet op de sociale mediakanalen van de gemeente", besluit N-VA. (GBO)