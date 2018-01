Eerste haasje opgevangen 27 januari 2018

In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek ontfermen de medewerkers zich over het eerste haasje van 2018. Het is gevonden toen een omgevallen boom in de buurt van het nest werd opgeruimd. Normaal worden de eerste haasjes geboren tussen februari en april. "Het eerste haasje is dertien dagen vroeger gekomen in vergelijking met 2017", zegt Sil Janssen van het centrum. Medewerkers brengen het haasje groot. Later krijgt het zijn vrijheid terug. Het opvangcentrum adviseert van jonge dieren af te blijven. "De moeder keert regelmatig terug om het jong te zogen. Wie twijfelt of een dier in nood verkeert, mag altijd even bellen." (GBO)