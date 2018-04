Diefstal in vijf loodsen 16 april 2018

In de nacht van zaterdag op zondag is er op het bedrijventerrein Industrieweg Noord ingebroken in vijf loodsen. Dieven gingen aan de haal met allerlei materialen, twee aanhangwagens en een auto, een Peugeot Boxer. Politie CARMA voert verder onderzoek. (BVDH)