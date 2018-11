Camping krijgt aparte zone voor elf campers Gunther Bomans

21 november 2018

17u30 0 Opglabbeek Op het terrein van recreatieoord Wilhelm Tell aan de Hoeverweg te Opglabbeek is gestart met de aanleg van elf camperplaatsen. Kamperen met een motorhome/camper zit in de lift.

Wilhelm Tell investeert continu in het comfort van de bezoeker. Na de grote investering in een nieuw sanitairgebouw, staat nu de uitbreiding van de camping op het programma. Het aantal vakanties met campers zit in de lift. Vooral de vrijheid die een campervakantie biedt, is wat mensen aantrekt. “Nu hebben we geen voorbehouden camperplaatsen op ons terrein, maar campers zijn vandaag wel al welkom op de vele toeristenplaatsen bij ons”, vertellen Helga en Lode van Wilhelm Tell. Op een apart terrein achter het zwembad is de aanleg van de camperplaatsen volop bezig. Alle camperplaatsen worden voorzien van een zuiltje met nutsvoorzieningen en leidingen, Wifi en verlichting op het hele terrein. “De camperplaatsen worden met grasdallen verhard, en krijgen een aparte zitstrook voorzien van gras.” Grondwerken Jacky Knoops uit Opglabbeek voert de werken uit. “Ook verschillende jaarplaatsen worden in deze fase groter gemaakt en kunnen binnenkort aansluiten op gas.” Eind januari 2019 is het terrein voor de campers klaar.