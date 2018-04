Botsing met verkeersgeleider wordt motard fataal 09 april 2018

02u41 1 Opglabbeek Een ritje met de motor naar aanleiding van het mooie lenteweer is zaterdag fataal afgelopen voor een vijftiger uit Opglabbeek. In Bree, ter hoogte van de grens met Wijshagen verongelukte zaterdagavond rond 19 uur motard Danny Cardinaels, een vijftiger uit Opglabbeek.

De man kwam vanuit de Muizendijkstraat en reed richting het kruispunt met de Gruitroderkiezel. Daar liep het mis.





Verkeersgeleider

Over de exacte omstandigheden bestond nog geen duidelijkheid. Maar mogelijk merkte hij een verkeersgeleider te laat op aan het einde van de weg. Een remspoor is duidelijk zichtbaar. De bestuurder knalde tegen een geel paaltje en reed daarna rechtdoor tegen de borduur aan de overzijde van de weg.





Daar smakte hij tegen een stroomkast. De motorfiets kwam een tiental meter verderop in een voortuin terecht. De hulpdiensten kwam snel ter plaatse, maar voor de vijftiger kon hulp jammer genoeg niet meer baten.





Laaghangende zon?

Of een laaghangende zon de bestuurder mogelijk afleidde, wordt op dit ogenblik nog onderzocht. Het verkeer moest door het voorval de hele avond worden omgeleid.





Politie CARMA onderzoekt de zaak. Danny Cardinaels laat een vrouw en drie zonen na.





(MMM)