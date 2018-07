Bewel en Scania versterken samenwerking: 25 extra arbeidsplaatsen 12 juli 2018

Bewel (Beschermde Werkplaatsen Limburg) gaat op het industrieterrein, achter de huidige werkplaatsen, in Opglabbeek een nieuwbouw zetten. Het maatwerkbedrijf verpakt materialen voor Scania Parts Logistics Opglabbeek - de wereldwijde verdeler van Scania-reserveonderdelen - die in bulk aangeleverd worden zoals schroefjes, rubbertjes, oliefilters en motorcilinders. Bewel investeert 10 miljoen euro, Scania zal het gebouw huren. Het bouwproject zal klaar zijn in december 2019 en is goed voor 25 extra arbeidsplaatsen. Bewel en Scania werken al jaren samen. Bewel onderscheidt zich in opdrachten die je niet kan automatiseren. In totaal verwerkt het Bewel-team in Opglabbeek meer dan 25.000 verschillende onderdelen. Scania doet het momenteel zeer goed en het distributiecentrum in Opglabbeek groeit met zo'n vijf procent per jaar. "Dit nieuwe project maakt ons partnership nog hechter", zeggen Hans Thijs, Warehouse Manager bij Scania en Tom Ketels, commercieel directeur Bewel. Scania voegt er de huidige Bewel-enclave (ongeveer 100 medewerkers) en de revisie-afdeling van Scania Parts Logistics samen. Met 2.000 medewerkers en negen vestigingen, verspreid over de provincie, is Bewel de derde grootste werkgever en het grootste productiebedrijf van Limburg. (GBO)