Allereerste infomagazine Oudsbergen 23 maart 2018

03u02 0

De inwoners van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode hebben de allereerste editie van het infomagazine van Oudsbergen in de bus ontvangen. Het nieuwe infomagazine telt 24 pagina's en geeft de inwoners een kijk op het toekomstige Oudsbergen. "Wij willen zoveel mogelijk gezamenlijk nieuws brengen zodat de burger zijn nieuwe gemeente steeds beter leert kennen", reageren burgemeester Lode Ceyssens en Benny Spreeuwers. In het eerste nummer is er aandacht voor de wijzigen omwille van de fusie. Ook een uitgebreid dossier over de hondenlosloopzones in Oudsbergen en er staan ook veel foto's uit Oudsbergen in het verse gemeentelijk infoblad. (GBO)