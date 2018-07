Aldi opent nieuwbouw 10 juli 2018

Vanaf morgen kunnen klanten terecht in de nieuwbouw van Aldi aan de Weg naar Zwartberg 54 in Opglabbeek. Deze winkel is ingericht volgens het allernieuwste Aldi-winkelconcept. Er werden extra parkeerplaatsen gecreëerd en de winkel werd aanzienlijk uitgebreid: van 700 m² naar 1.200 m². De nieuwbouw werd de voorbije maanden gebouwd op de site waar ook vroeger de Aldi gevestigd was. Tijdens de afbraak en de bouw van de nieuwe winkel, konden klanten terecht in de tijdelijke winkel die was ondergebracht in een grote tent aan de Industrieweg Zuid. Alle 450 Belgische Aldi-winkels worden omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. (GBO)