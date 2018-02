380 jobs op de tocht bij Medtronic BEDRIJF VERHUIST DISTRIBUTIECENTRUM NAAR NEDERLAND BIRGER VANDAEL

17 februari 2018

02u45 0 Opglabbeek Gisteren sijpelde het nieuws binnen dat het Amerikaanse bedrijf Medtronic zijn Europees distributiecentrum verhuist van Opglabbeek naar het Nederlandse Heerlen. In totaal dreigen 380 jobs te sneuvelen. Her en der klinkt dat men het nieuws reeds voelde aankomen. "Men bleef de sluiting altijd ontkennen, maar als de hallen leeglopen, voel je het wel komen", zucht Zakia Amzil (36) uit Houthalen.

Medtronic maakt medisch materiaal voor operaties. Dat wordt verdeeld vanuit Opglabbeek naar ziekenhuizen in heel Europa. Vorig jaar verkocht het bedrijf al een deel van zijn productengamma aan het Amerikaanse Cardinal Health. Die nieuwe eigenaar besloot nu om ook de eigen distributie in handen te nemen. Gevolg: Medtronic en de rest van de distributie verhuist naar zijn verdeelcentrum in Heerlen. Het grootste deel van de slachtoffers zijn jonge werknemers met een vast contract, maar ook enkele interims zijn bij de verliezers.





Ze spelen met ons

Om 14 uur werden de werknemers van het Opglabbeekse bedrijf op de hoogte gebracht van het slechte nieuws tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Daarna ging een groot deel van de werknemers naar huis en gewerkt werd er niet meer. Zakia was één van de laatste der werknemers. De ontgoocheling viel van haar gezicht te lezen toen ze het terrein verliet. "Dit slechte voorgevoel leefde al een tijdje een tijdje, maar tegen ons bleef men altijd hoopvol praten. Er werd verteld dat men verder zou gaan in Heerlen. Wij zijn allemaal in shock. De mensen worden gek. Ze spelen hier echt met ons en dat is frustrerend. Ons contract is niets meer waard en we kunnen niets doen. Ze stoppen het zomaar... Als iedereen mensen op deze manier gaat laten vallen, waar eindigt het dan? Van hogerhand moet hier iets aan gedaan worden. Al tien jaar werk ik hier en zonder boe of ba is het gedaan. Ze zeggen wel dat we tot een overeenstemming kunnen komen, maar mijn lening gaan ze niet afbetalen. Ik heb drie kinderen, maar voor deze mensen ben ik een nummer, geen mens."





Eén grote familie

Ook Kim Stratermans (28) uit Kinrooi voelde de bui al hangen. "Het werk verliezen is één, maar het ergste zijn de collega's waar ik afscheid van moet nemen. Wij op de afdeling 'returns' waren één grote familie en dat ga ik het meeste missen. De sfeer was uniek en die valt nergens te evenaren. Uiteindelijk ben je meer met deze mensen in contact dan thuis en dat maakt het afscheid zwaar. Ik ga hen niet snel vergeten."





Volgens Jos Van Hout, vakbondssecretaris van de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK staat de verhuizing voor de tweede jaarhelft ingepland. "Medtronic heeft geoordeeld dat wat er overbleef, niet voldoende was en economisch niet interessant genoeg om er twee distributiecentra voor te behouden", stelt hij vast.





"Geheel onverwacht was het niet, maar het blijft natuurlijk altijd hard aankomen", wordt hij aangevuld door Christel Evers van de socialistische transportarbeidersbond BTB-ABVV. Er is maar weinig hoop dat er nog jobs kunnen worden gered, al hopen de vakbonden wel een goed sociaal plan af te dwingen. Mogelijk kan een aantal medewerkers aan de slag in Heerlen, mits aanpassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Maandag starten directie en vakbonden de informatie- en consultatieprocedure die is voorzien in de wet-Renault.